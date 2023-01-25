Sokak fırınında çeşitli ekmek ve kandil simidine 700 TL ödeyen Berna Laçin isyan etti

Artan fiyatlara gösterdiği tepkilerle adından söz ettiren Berna Laçin, kandil simidi ve birkaç farklı ürün aldığı fırında ödediği 700 TL'lik tutara sosyal medya hesabından sitem ederek "Söylemesi gerçekten ayıp. Benim de dilim tutuldu" dedi.

Yapılan zamlara sessiz kalmayarak sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan oyuncu Berna Laçin, Üsküdar'daki bir fırında ödediği tutara da sessiz kalamadı.

KANDİL SİMİDİ VE EKMEKLERE 700 TL ÖDEDİ

Fırından kandil simidi, birkaç karabuğday ve kaliteli ekmekler alan Berna Laçin, 700 TL'lik fişi görünce neye uğradığını şaşırdı. Twitter hesabında başına gelen olayı anlatarak sitem eden Laçin, "Mahalledeki fırına gittim. (Üsküdar) Perşembe günü kandil diye kandil simidi aldım birkaç kutu Karabuğday Unu vs kaliteli ekmekler aldım. Annem gelecek şimdi az biraz börek kek derken söylemesi gerçekten ayıp ama söyleyeceğim 700 küsür lira tuttu. Benim de dilim tutuldu" diyerek sitem etti.

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