Skandalları saymakla bitmez! Sosyal medya fenomeni dizinden alınan parçayla makarna yapıp yediğini itiraf etti

Sosyal medya fenomeni Paula Gonu, kısa süre önce dizinden ameliyat olduğunu ve dizinden alınan kıkırdak parçasıyla makarna yapıp yediğini itiraf etti. Gonu, bir keresinde de uçakta kendi kendini tatmin ettiğini de itirafına ekledi.

Ülkesinde oldukça popüler sosyal medya fenomeni Paula Gonu, hayatının en "şok edici" bölümlerinden bazılarını itiraf ettikten sonra viral oldu. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan genç kadın, içerik üreticisi Nil Ojeda ve Werlyb'in sunduğu "Club 113" podcast'inin son konuğu oldu ve röportajı gündem oldu.

Hikaye, Paula Gonu'nun menisküsünü kırdığı ve ameliyat olmak zorunda kaldığı zamana kadar gidiyor. Influencer, ameliyat edilmeden önce doktordan ameliyatın nasıl yapıldığını gözlemlemesini ve nasıl açılıp müdahaleyi görmek istediğini dile getirmiş.

Fenomen mide bulandıran anısını anlatmaya şu sözlerle devam etti: Merakıma şaşıran cerrah, menisküsümden bir parça isteyip istemediğimi sordu ve ben de kabul ettim. Evime vardığımda onu yemeye karar verdim."

İçerik oluşturucu, "Onu yemek istiyorum, o benim ve onu tekrar vücuduma koymak istiyorum" dediğini dile getirdi. Bunun üzerine menisküsüyle Bolognese makarnası yapmaya karar veren fenomen yemeğin tadına baktığını itiraf etti.

Ancak Paula Gonu'nun yaptığı tek tartışmalı itiraf bu değil. Genç kadın, bir oyun sırasında, bir keresinde toplum içinde mastürbasyon yaptığını açıkladı. "Kimse beni görmedi. Uçaktayım, öyle bir zaman geçirdim ki uyumazsam uyuyamazdım ve uyumak isterdim. Öyle bir iş yapıyordum, kapalıydı. Ama halka açık bir yer gibi değil mi? iafdeleriyle dinleyenlerin ağzını açık bıraktı.