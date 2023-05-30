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'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi

Magazin Haberleri

Gerçek adı Doroth Helena de Sousa Alves olan ve ülkesinde 'Skandal Kraliçesi' olarak tanınan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, kokpitte pantolonunu indirdiği görüntülerle sosyal medyada gündem oldu.

Kısa zaman önce sahnede herkesin gözü önünde bir hayranıyla cinsel birlikteliğin eşiğine gelerek ve kedileri emzirdiğini söyleyerek gündem olan Brezilyalı şarkıcı MC Pipokinha, bu kez de uçaktaki görüntüleriyle sansasyon yarattı.

'Skandal Kraliçesi' rahat durmuyor: Uçak kokpitinde pantolonunu indirdi

HER HAREKETİ OLAY

Brezilya'da 'Skandal Kraliçesi' olarak da anılan genç şarkıcı, yolcu uçağının kokpitinde yardımcı pilot koltuğunda oturarak pantolonunu indirdi. Şarkıcının, uçağın kokpitinde ayağa kalkarak pantolonunu indirdiği sırada pilotun durması için neredeyse yalvardığı dikkati çekti.

Aşırıya kaçan davranışları nedeniyle 'teşhircilikle' suçlanan ünlü şarkıcının daha önce de sahnede seyircileriyle yaşadığı 'yakın temas' gündem olmuştu. MC Pipokinha adıyla bilinen kadının 'kedi emzirdiğini' söylediği ve kedileri göğsüne dayadığı görüntüler nedeniyle Instagram hesabı kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Haberler.com / Ozan Kılıç - Magazin

Brezilya Hassas İçerik Cinsellik Magazin Haberler

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