Sevgililer gününde eşini yalnız bırakıp Sivasspor'u seçti
Güncelleme:
İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Serkan Çelikel, Sivasspor'a duyduğu aşk ve bağlılıkla tüm maçlarını tribünde izleyerek dikkat çekiyor. Sevgililer gününde eşini İstanbul'da bırakıp Sivas'a uçtu.

Sevgililer gününde gerçek aşkım dediği Sivasspor için uçağa atlayıp Sivas'a geldi. Sivasspor aşığı bazen uçak, bazen tren bazen de otomobili ile binlerce kilometre yol yaparak Sivasspor'un tüm maçlarını tribünde izliyor.

İstanbul'da yaşayan 44 yaşındaki Serkan Çelikel, Sivasspor'a duyduğu sevgi ve bağlılıkla dikkat çekiyor. Çelikel, takımının Sivas'ta ve deplasmanda oynanan tüm maçlarını takip edip, maçları tribünde izliyor. Sivasspor'un peşinde her ay bazen uçak, bazen tren bazen de otomobiliyle binlerce kilometre yol yapıyor.

Sevgililer gününde Sivaspor'u tercih etti

Serkan Çelikel, 14 Şubat sevgililer gününe denk gelen Sivasspor-Vanspor maçında da Svasspor'u yalnız bırakmadı. Eşini İstanbul'da bırakan Çelikel maçı izlemek için uçakla Sivas'a geldi. Çelikel yaptığı açıklamada, "Bizim Sivasspor aşkımız çocukluktan bu yana geliyor. Bu bana babamın bıraktığı mirastır. Ben Sivasspor maçlarına uzun zamandır gidiyorum. Geçen sene deplasmanda toplam 9 bin 300 kilometre yol gittim. Şartlar elverişli olduğu sürece bu armanın peşini bırakmayacağım. Biz Sivasspor'un bütün iç ve dış daha maçlarına İstanbul'dan uçakla, trenle ve kendi şahsi arabalarımızla geliyoruz. Bugünde 14 Şubat sevgililer günü, biz de bu günde sevgilimizin yanında olmamız lazım diyerek, Sivasspor'umuzun yanında geldik. Benim en büyük sevgilim Sivasspor. Eşim benim en büyük destekçim. Eşim bana göre programlarını yapıyor. Eşime ve çocuklarıma teşekkür ederim. İşimiz İstanbul'da ama gönlümüz ve aklımız hep Sivassporda'dır. İstanbul'dan her geldiğimde formamı giyip gelirim. Hiçbir zaman gidene kadar çıkartmam" şeklinde konuştu. - SİVAS

