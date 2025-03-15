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Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

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Hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever'i sanat camiasından dostları son yolculuğunda yalnız bırakmazken, yakın arkadaşı oyuncu İlker Aksum ise cenaze törenine katılamadı. Nedenini gözyaşları içinde açıklayan Aksum, "Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" dedi.

Bir süredir mide kanseri ile mücadele ederken tedavi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever için öğle namazına müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

ŞİNASİ YURTSEVER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törene Yurtsever'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra pek çok ünlü isim de katıldı. Yurtsever, cenaze namazının ardından defnedileceği Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

İLKER AKSUM, CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

Yurtsever'in yakın arkadaşlarından İlker Aksum cenaze törenine katılmadı. Aksum, yakın dostunun cenazesine neden katılamadığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

"DOSTUM BENİ AFFET"

Videoda gözyaşlarını tutamayan İlker Aksum, "Arkadaşlar, 53 yaşındayım 35 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. İlk defa serzenişte bulunuyorum mesleğime. Hayattaki en yakın dostlarımdan biri Şinasi Yurtsever'in bugün cenazesi kalkıyor ve ben onun yanında olamıyorum. Çünkü eğer bugün çekimimi yapmazsam yayın olamayacak. 150 kişi parasını alamayacak. Ne diyeyim? Şinasiciğim, kardeşim, canım, dostum beni affet" ifadelerini kullandı.

Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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