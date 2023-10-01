Simge İstanbul'da konser vererek yaz sezonunu kapattı

2023 yaz sezonunu İstanbul'da verdiği konserle kapatan Simge, "Sizlere ve bana bu duyguyu yaşatan Allah'ıma şükürler olsun" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.

Yasemin Yılmaz imzalı iki kıyafet giyen 42 yaşındaki güzel, her zamanki gibi iddialı tarzıyla adından söz ettirmeyi başardı.

"BAŞIMIZA NE GELİYORSA HARCANMAKTAN GELİYOR"

Geçtiğimiz mart ayında çıkardığı Harcandıkça şarkısını söylemeden önce kendisini dinlemeye gelen müzikseverlerle dertleşen Simge Sağın, özel hayatına dair çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ünlü popçu, "Bu şarkının yapım aşamasında birine öyle yüksektim ki. Sonra harcandım! Ben de harcadım. Yani hem harcandım hem harcadım.

Zaten başımıza ne geliyorsa ya sevmek yüzünden ya da harcanmaktan geliyor. Teşekkür ediyorum harcayanlara. "Güzel şarkı söyletiyorlar bana" şeklinde konuştu.