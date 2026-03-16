Simge Barankoğlu cezaevinde de kazanmaya devam ediyor

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu'nun dijital platformlardan elde ettiği gelir gündem oldu. Abone sayısında düşüş yaşanmasına rağmen Barankoğlu'nun hâlâ önemli bir kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Simge Barankoğlu'nun sosyal medya hesaplarındaki abone sayısının bir miktar azaldığı öğrenildi. Buna rağmen fenomenin hâlâ yaklaşık 40 bin abonesinin bulunduğu ifade edildi.

Barankoğlu'nun cezaevinde bulunmasına rağmen dijital platform üzerinden aylık yaklaşık 1,3 milyon TL brüt gelir elde etmeye devam ettiği iddia edildi. Konuya ilişkin gelişmeler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

