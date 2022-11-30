Sıla babasını toprağa verdi! Cenazede tabut detayı dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bir ay önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle İzmir'deki özel bir hastanede tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günhayatını kaybeden ünlü şarkıcının babası için Alsancak Hocazade Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende ünlü oyuncu İlker Kaleli de sevgilisi Sıla'yı yalnız bırakmadı.

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cenaze törenine Gençoğlu Ailesi'nin yakınları katıldı. Şükrü Gençoğlu'nun cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Urla İskele Mezarlığı Aile Kabristanı'nda toprağa verildi.

BABASININ TABUTUNU ÇİÇEKLERLE DONATTI

Cenaze töreninde güçlükle ayakta durabilen Sıla Gençoğlu, sevgilisi İlker Kaleli teselli etti. Cenazede ise bir detay göze çarptı. Birsen Altuntaş'ın haberinde yer alan bilgiye göre, ünlü şarkıcı çiçekleri çok seven babasının tabutunun üstünü çiçek bahçesine çevirdi.