Sezon arasında da çalışacak olan Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisindeki 3 erkek partneri belli oldu

Aile dizisinin sezon finali yapmasının ardından yaz sezonunda Netflix için Kimler Geldi Kimler Geçti dizisini çekmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya'nın partnerleri belli oldu. Dizide Metin Akdürger'in ardından Hakan Kurtaş ve Ahmet Rufat Şungar ile anlaşıldı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrol olduğu Aile dizisi geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı. Sarıkaya biraz dinlendikten sonra yine Ay Yapım'ın imza attığı "Kimler Geldi, Kimler Geçti" adlı Netflix'te yayınlanacak dizinin çekimlerine başlayacak. Sarıkaya'ya eşlik edece 3 erkek partneri de netleşti.

YAKIŞIKLI OYUNCULAR KADRODA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Serenay Sarıkaya amcasının boşanma davaları konusunda uzman olan hukuk bürosunda avukatlık yapan Leyla karakterine hayat verecek. Ömer, Cem ve Sarp adlı 3 erkek başrol oyuncusu olan dizide Ömer'e Metin Akdülger, Cem'e de Hakan Kurtaş'ın hayat vereceği ortaya çıkmıştı. Ece Yörenç'in yazdığı, Bertan Başaran'ın ise yönetmen koltuğuna oturacağı dizide Sarp rolünü ödüllü oyuncu Ahmet Rıfat Şungar oynayacak. Dizinin diğer kadın başrol oyuncuları önümüzdeki günlerde başlayacak.

Hakan Kurtaş

Ahmet Rıfat Şungar

Metin Akdülger