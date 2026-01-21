Haberler

Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı

Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması sonrasında maneviyata yönelen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir hamle yaptı. Subaşı'nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı tespit edildi. Bu durum, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Subaşı test sonuçları açıklanmadan önce uyuşturucu kullandığını kabul etmiş ve samimi bir tövbe sürecinden geçtiğini belirtmişti.

  • Şeyma Subaşı, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldı.
  • Şeyma Subaşı, uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı ve kokain kullandığı tespit edildi.
  • Şeyma Subaşı, sosyal medyada Kur'an-ı Kerim paylaşımları yaptı ve tövbe sürecinde olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu soruşturmasının ardından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, bu kez sosyal medyadaki dikkat çekici hamlesiyle konuşuluyor. Subaşı'nın, Instagram'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, test sonuçları açıklanmadan önce madde kullandığını kabul etmiş, yapılan incelemelerde ise kokain kullandığı tespit edilmişti.

Yaşanan sürecin ardından maneviyata yöneldiğini dile getiren Subaşı, sosyal medya hesabından sık sık Kur'an-ı Kerim paylaşımları yapmış ve "Samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldıŞeyma Subaşı'nın takibe aldığı son isimler

ERDOĞAN'I TAKİBE ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde paylaşımlarıyla dikkat çeken Şeyma Subaşı'nın, Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı takibe aldığı görüldü. Subaşı'nın son takip ettiği hesaplar arasında Erdoğan'ın da yer alması, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti

Usta sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
Mahalleye inen kurtları elindeki çaydanlıkla kovaladı

Cesaretin bu kadarı! Çay içerken kamerada gördü, eline alıp kovaladı
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem

Kabus hala bitmedi! Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Edin Dzeko imza yolunda

Edin Dzeko imzayı atıyor
Brezilyalı Temel Reis hayatını kaybetti

Olağanüstü kaslarıyla tanınıyordu! Temel Reis hayatını kaybetti
Sadettin Saran'ın taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu

Taktığı şalı satışa çıkardılar! Fiyatını duyan mağazalara koştu
Yakalama kararı çıkarılan Esat Yontunç'tan ilk açıklama

Yakalama kararı çıkarılan Acun Ilıcalı'nın ortağından ilk açıklama