Şeyma Subaşı bu görüntülere ne diyecek? Melisa Ilıcalı, Acun Ilıcalı'nın genç aşkıyla alışverişe çıktı

Acun Ilıcalı, genç sevgilisi Çağla Altunkaya ve Şeyma Subaşı ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Melisa Ilıcalı ile alışveriş yaparken görüntülendi. Kızının velayetini almak için harekete geçen Şeyma Subaşı'nın Altunkaya ve kızının samimi hallerine ne tepki vereceği ise merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı ile evliliğini bitiren Acun Ilıcalı, uzun süredir kendisinden yaşça küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. İlişkisini göz önünde yaşayan ve zaman zaman sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Acun Ilıcalı, önceki gün kızı Melisa Ilıcalı ve sevgilisiyle alışveriş merkezine gitti.

ALIŞVERİŞTE EĞLENCELİ ANLAR YAŞADILAR

Bir alışveriş merkezine giden Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ve Melisa Ilıcalı, birlikte mağazaları gezerek alışveriş yaptı. Altunkaya ile Melisa Ilıcalı, birlikte yılbaşı ağacı seçerken eğlenceli anlar yaşadı. İkilinin o anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem olurken "Üvey anneyle çok iyi anlaşıyor" yorumları yapıldı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Uzun süredir yurt dışında olan Şeyma Subaşı ise geçtiğimiz günlerde kızının velayetini almak istediği için imalı paylaşımlar yaptı. Subaşı'nın kızı ve Altunkaya'nın samimi hallerine ne tepki vereceği merak ediliyor.