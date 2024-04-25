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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

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Şevket Çoruh, 17 sezon yer aldıktan sonra ayrıldığı Arka Sokaklar dizisine geri döndü. Çoruh'un döndüğü Arka Sokaklar'dan ilk fragman geldi.

Yeni dizisi Korkma Ben Yanındayım için erken final kararı alınan Şevket Çoruh, 19. sezonu çekilecek olan Arka Sokaklar'dan gelen teklifi kabul etti.

TANITIMDA GÖRÜLDÜ

2006 ve 2022 yılları arasında dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh, teklifi kabul ederek diziye döndü. 18 sezondur devam eden dizinin yayınlanan fragmanında ise Çoruh'un hayat verdiği Mesut Komiser'in döndüğünün müjdesi verildi. Fragmanda Rıza Amir, kendisine MİT tarafından ulaştırılan fotoğrafta Mesut'u görüyor. Tanıtımında sonunda ise Mesut Komiser geri döndüğü görülüyor.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

YER ALDIĞI DİZİLER KISA SÜREDE FİNAL YAPTI

Uzun yıllar rol aldığı Arka Sokaklar'dan ayrılan Şevket Çoruh, Tetikçinin Oğlu dizisinde başrol oynamış ancak ekran macerası kısa sürmüştü. Şimdilerde Korkma Ben Yanındayım'da rol alan Çoruh'un bu dizisi için de final kararı alındı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a geri dönüyor! İlk fragman da geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Şevket Çoruh Dizi Ünlüler Televizyon Magazin Haberler

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Yorumlar (9)

no NAME:

tutunamamıs mı.. kendini bi sey sandıydı galıba.. taş yerinde agırdır.. her ne kadar ızlemesemde dönmesinie üzüldüm.. futbolcu gibi basaramayınca döner dolasır eskı klubune gelir burası yuvam der.. ama bilmiyorlarki hic bi şey eskisi gibi degil

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Yıldırım YILDIZ:

Bir çok sanatçıyı korkudan orada burada çıkarmayan medya seçimlerle dengelerin değiştiğine inanarak iş değişmiş olmasın , nedense böyle düşündüm birden

yanıt11
yanıt9
Gunes Erdm:

adam gibi adam senin için izlenir bu dizi

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Çınar Saraç:

Adam burda emekli oldu emekli başkomiser maaşı bağlasınlar

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ARSLANOĞLU Hakan:

Sokaklarda oynamaya alışmış bir oyuncuya, köşk, villa içinde aşk meşk dizileri zor gelir.

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Yıldırım YILDIZ:

Seçimler kanallara cesaret verdi hahahaaa

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Gjerj Kastoroiti:

para bitti anlasilan

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Cengizhan Çakmaz:

Oynadığı dizi final yaptı çünkü, her şeyin altında bir şey arayıp insanların günahını almaya bayılıyorsunuz. Ödemeyin iki dünyada da bunun vebalini.

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sinan çayırcı:

Ne işin var başka işlerde iki bağırıp sağa sola bağırmanla zaten tıkır tıkır paranı alıyorsun kendini oyuncu mu sandın da ben ayrılıp başka işlerde çalışacağım diyorsun :) gel yine aynı diğer yüzlerce bölümde olduğu gibi sağa sola bağır çağır al paranı .

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