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Sevgilisinden ayrılan Hadise, sahne aldığı konserde içini döktü

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Geçtiğimiz aylarda oyunculuk kariyerine adım atan Hadise, 'Esas Oğlan' isimli dizide rol almış ve dizinin yönetmeniyle aşk yaşamaya başlamıştı. Mutlu bir ilişki yaşayan ikiliye nazar değdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan şarkıcı, "Ben bir çiçeğim ve suyu kendime veririm" diyerek izleyicilerine teşekkür etti ve "Hayatımda koşulsuz şartsız tek aşk seyircim" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hadise, sadece sahnedeki performanslarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ünlü şarkıcı Hadise, ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı "Esas Oğlan" dizisinin setinde yönetmen Şenol Sönmez ile aşk yaşamaya başlamıştı. Büyük umutlarla yola çıkan Hadise ve yönetmen sevgilisinden kötü haber geldi. İkili altı ay sonra ayrılık kararı aldı.

AŞK KISA SÜRDÜ

Hadise, IMDB'de (Internet Movie Database) sadece 2 puan alarak 'en kötü dijital platform dizisi' seçilen, bu nedenle ikinci sezon çekimleri iptal edilen dizinin yönetmeni Şenol Sönmez ile yollarını ayırdı. İkilinin ayrılık nedeni henüz netlik kazanmasa da, yakın çevreleri çiftin yoğun iş temposu nedeniyle ilişkiyi yürütemediklerini öne sürüldü. Avrupa turnesi kapsamında önceki akşam Londra'da sahneye çıkan Hadise, ayrılık sonrası ilk açıklamasını kendisini dinlemeye gelen sevenlerine yaptı.

Sevgilisinden ayrılan Hadise, sahne aldığı konserde içini döktü

"VERDİĞİN EMEK VE HARCADIĞIN ZAMAN"

O anları sosyal medya sayfasından paylaşan Hadise sitemkâr ifadelerde bulundu. İşte Hadise'nin o açıklaması: Bir çiçeği su verirsen beklersin güzel bir şey açar ya öyle! Verdiğin emek ve harcadığın zaman. İşte öyle bir gün geliyor ki artık suyu vermek istemiyorsun. Çünkü, 'Ben bir çiçeğim deyip, açılmak istiyorum' diyorsun. Ben öyle hissediyorum. Ben bir çiçeğim ve o gereken suyu kendime veririm" diyerek, bu sözleri "Her zaman önce kendinizi sevin" diyerek, Instagram'dan paylaştı. İzleyicilere teşekkür eden Hadise, "Hayatımda yaşadığım koşulsuz şartsız tek aşk seyircimle olan aşk. Sizlere aşığım."

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Sevgilisinden ayrılan Hadise, sahne aldığı konserde içini döktü
Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

250 inci kisi idi galiba -)))

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