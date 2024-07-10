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Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

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Gülben Ergen'in 2 gün sonra çıkaracağı Nanik isimli şarkısını dinleyen Sevda Demirel, "Korkunç ötesi. Tam bir anaokul şarkısı" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

Şarkılarıyla müzik piyasasına damga vuran Gülben Ergen, Nanik ismini verdiği yeni şarkıcı 2 gün sonra sevenlerinin beğenisine sunacak. Şarkısından bir kesiti paylaşan Ergen, manken ve şarkıcı Sevda Demirel'den geldi.

"55 YAŞINDAKİ KADINA ASLA YAKIŞMIYOR"

Gülben Ergen'in yeni şarkısından bir kesit dinleyen Sevda Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gülben'in şarkısı korkunç ötesi, tam bir anaokulu şarkısı. 55 yaşındaki bir kadına asla yakışmıyor. Üzgünüm doğruları söylemek gerekiyor" dedi. Gülben Ergen'in tartışmanın fitilini ateşleyen Demirel'e cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.

Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Sevda Demirel, yeni şarkı çıkaran Gülben Ergen'i yerde yere vurdu: Korkunç ötesi

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Sevda Demirel Gülben Ergen Ünlüler Müzik Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

Mustafa Tukat:

Çok önemli bir haber….bunu okumasaydım hayatım mahvolurdu….tüvbe tüvbeee

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