Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı
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Bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla gündeme gelen şarkıcı Seçil Gür, bu kez sağlık sorunlarıyla hayranlarını endişelendirdi. Yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat geçiren Gür, operasyon sonucunda yumurtalığının alındığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaşadıklarını samimi ifadelerle paylaşan sanatçı, "Zor günleri atlattım, 1 ayda 9 kilo vermişim" dedi.

Bir dönem ünlü popçu Serdar Ortaç ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen şarkıcı Seçil Gür, bu kez sağlık sorunlarıyla sevenlerini üzdü. Yumurtalığında oluşan apse nedeniyle ameliyat masasına yatan Gür, operasyonun ardından yaşadığı süreci sosyal medya hesabından samimi ifadelerle paylaştı.

"ZOR GÜNLERİ ATLATTIM"

Gür, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, sağlık sorunlarını ilk kez açıkça dile getirerek, "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" açıklamasında bulundu. Ameliyatın ardından toparlanma sürecine giren sanatçı, bu süreçte hem fiziksel hem de ruhsal olarak zorlu bir dönem geçirdiğini ifade etti. Seçil Gür'ün ameliyat sonrası karnında kalan iz de dikkatlerden kaçmadı.

Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

MİZAHI ELDEN BIRAKMADI

Hastalığına ve geçirdiği operasyona rağmen pozitifliğini koruyan Gür, başka bir paylaşımında esprili bir şekilde "7 kilo yüzümden gitmiş olabilir mi?" diyerek takipçilerini gülümsetti. Paylaşımlarıyla hem hayranlarının desteğini alan hem de moralini yüksek tutmaya çalışan sanatçı, iyileşme sürecinde sağlığına kavuşmaya odaklandığını belirtti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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