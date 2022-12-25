Ses tellerinden ameliyat olmuştu! Bülent Ersoy'un sahnesine çıkıp şarkı söyleyen Aleyna Tilki şaşırttı

Ses tellerinden ameliyat olduğunu söyleyerek sahnelerden uzak kalan Aleyna Tilki, dinlemeye gittiği Bülent Ersoy'un ısrarı üzerine şarkı söyledi. Bergen şarkısı okuyan Aleyna Tilki'nin detone olması sosyal medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yapan Aleyna Tilki, "Son zamanlarda geçirdiğim zor zamanlardan dolayı ses tellerim yırtılmış ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğim. Yeniden şarkı söyleyene kadar performansımı izleyip sesimin değerini tekrar tekrar anlıyorum" açıklamasıyla hayranlarını üzmüştü.

ŞARKI SÖYLERKEN ZORLANDI

Genç şarkıcı Türk Sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti. Ersoy, kendisini dinlemeye gelen Tilki'yi sahnesine davet etti. Ersoy'u kıramayan ünlü şarkıcı Bergen'in şarkısını yeniden seslendirdi. Şarkı söylemekte güçlük çeken Aleyna Tilki ara ara detone oldu. Sosyal medya kullanıcıları ise genç şarkıcının yorumunu yerden yere vurdu. Bazı kullanıcılar ise Tilki'nin ses tellerinden rahatsız olduğunu söyleyerek eleştirilerin yersiz olduğunu söyledi.