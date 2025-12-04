Haberler

Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu

Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu Haber Videosunu İzle
Serkan Çayoğlu, Kızıldeniz Film Festivali'nde Hollywood yıldızlarıyla buluştu
Güncelleme:
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu, bu yıl Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivalinin kırmızı halısında boy gösterdi. Hollywood'un yıldız isimleriyle aynı karede yer alan Çayoğlu, şıklığı ve karizmasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ünlü oyuncu Serkan Çayoğlu, bu yıl Cidde'de düzenlenen Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde adeta yıldız yağmurunun ortasında sahne aldı. Hollywood'un en ünlü isimleriyle aynı kırmızı halıda yürüyen Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yıldızı Çayoğlu, hem şıklığı hem de kendinden emin duruşuyla uluslararası basının dikkatini çekti.

HOLLYWOOD ÜNLÜLERİYLE BERABER

Dakota Johnson'dan Jessica Alba'ya, Rita Ora'dan Adrian Brody'e kadar dünya starlarının akın ettiği gecede Türk oyuncu, ışığıyla öne çıkan isimlerden biri olmayı başardı.

Festival, bu yıl da dünya sinemasının devlerini ağırladı. Dakota Johnson, Jessica Alba, Adrian Brody, Rita Ora, Metawin Opas-iamkajorn gibi pek çok uluslararası yıldız kırmızı halıda adeta şov yaptı. Parıltılı elbiseler, dikkat çekici tasarımlar ve milyonlarca hayranın takip ettiği stillerle gecenin atmosferi, Hollywood galalarını aratmadı.

ARAP MEDYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Serkan Çayoğlu ise sade ama iddialı tarzıyla hem yabancı basının hem Arap medyasının ilgi odağı oldu. Yakışıklılığı ve zarif tavırlarıyla objektifleri üzerine çeken Çayoğlu, festivalde Türkiye'yi temsil eden isimler arasında en öne çıkanlardan biri olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada da geniş yankı bulan katılım, kısa sürede yüzlerce paylaşım aldı. Çayoğlu'nun dünya yıldızlarıyla aynı etkinlikte yer alması, hayranları tarafından "uluslararası arenada hak ettiği yerde", "global yıldız olma yolunda güçlü bir adım" yorumlarıyla karşılandı.

Cidde'deki Kızıldeniz Film Festivali, Ortadoğu sineması ile dünya sinemasının kesişim noktası olarak biliniyor.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
