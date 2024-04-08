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Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar

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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın adı bir süredir şarkıcı Mert Demir ile anılıyor. Haklarında çıkan aşk iddiasına sessiz kalan ancak sosyal medyadaki yorumlarıyla dikkat çeken ikili, baş başa gittikleri Milano tatili dönüşü görüntülendi.

SORULARA CEVAPSIZ KALDILAR

Muhabir Online'da yer alan habere göre, Türkiye'ye birlikte gelen ikiliden Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının olduğunu görüne sevgilisi Mert Demir'i valiz kısmında beklemesi konusunda uyardı. Valizlerini aldıktan sonra havalimanından çıkan Sarıkaya, basın mensuplarının ısrarlı sorularına rağmen özel hayatı hakkında konuşmak istemedi. Güzel oyuncudan 15 dakika sonra çıkış yapan Mert Demir de sorulara cevap vermeyerek "Teşekkür ederim" deyip uzaklaştı.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir tatil dönüşü görüntülendi! Havalimanından ayrı ayrı çıktılar

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

Serenay Sarıkaya Mert Demir Milano Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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