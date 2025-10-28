Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Magazin dünyası, uzun zamandır Serenay Sarıkaya ile Mert Demir arasındaki aşkı konuşuyor. Çiftin ilişkisinin bir "reklam aşkı" olduğu iddiaları aylarca gündemi meşgul etmiş, ancak iki ünlü isim bu söylentilere yanıt vermemeyi tercih etmişti. Sessizliklerini koruyan ikili hakkında bu kez "ayrıldılar" haberleri çıkmıştı.

Ancak dikkatli takipçilerin fark ettiği bir detay, bu iddiaları zayıflattı. Serenay Sarıkaya'nın, Mert Demir ile birlikte olduğu fotoğrafları Instagram hesabından silmemesi merak uyandırmıştı.

Son olarak ünlü oyuncu, sevgilisi Mert Demir'i Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserinde yalnız bırakmadı. Uzun süredir birlikte görüntülenmeyen çiftin bu hamlesi, ayrılık söylentilerine yanıt niteliğinde yorumlandı.

Sarıkaya'nın konser boyunca sevgilisine destek verdiği ve keyifli halleriyle dikkat çektiği öğrenildi. Bu gelişme, "Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in arası bozuldu" iddialarına adeta nokta koydu.