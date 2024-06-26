Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine damga vurdu! Çılgınlar gibi oynayıp şarkı söyledi

Son olarak Kimle Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam sevgilisi Mert Demir'in konserine gitti. Sarıkaya, konser boyunca sevgilisinin gözlerine bakarak şarkılara eşlik etti.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte konsere giden Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafının olduğu bir tişört giydi. Gece boyunca dans eden oyuncu, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak Gözlerime Bak şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi. Sarıkaya, konserden sonra rol arkadaşlarıyla birlikte kulise gitti. Kuliste de eğlenceli zamanlar geçiren ünlü oyuncular ve Demir birlikte poz verdi. Fotoğrafta Sarıkaya'nın sevgilisine sarılarak öpmesi de dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu konserden kareleri de Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.