Üye Girişi
Haberler

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine damga vurdu! Çılgınlar gibi oynayıp şarkı söyledi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serenay Sarıkaya, dün gece İstanbul'da konser veren sevgilisi Mert Demir'i yalnız bırakmadı. Kimler Geldi Kimler Geçti dizisindeki rol arkadaşlarıyla konsere giden Sarıkaya, Demir'in fotoğrafının olduğu bir tişört giyerek konser boyunca dans etti. Güzel oyuncu, konser sonrasında da kulise giderek sevgilisini öpücüklere boğdu.

Son olarak Kimle Geldi Kimler Geçti dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam sevgilisi Mert Demir'in konserine gitti. Sarıkaya, konser boyunca sevgilisinin gözlerine bakarak şarkılara eşlik etti.

ÖPÜCÜKLERE BOĞDU

Dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte konsere giden Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in fotoğrafının olduğu bir tişört giydi. Gece boyunca dans eden oyuncu, sevgilisinin gözlerinin içine bakarak Gözlerime Bak şarkısını söylemeyi de ihmal etmedi. Sarıkaya, konserden sonra rol arkadaşlarıyla birlikte kulise gitti. Kuliste de eğlenceli zamanlar geçiren ünlü oyuncular ve Demir birlikte poz verdi. Fotoğrafta Sarıkaya'nın sevgilisine sarılarak öpmesi de dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu konserden kareleri de Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine damga vurdu! Çılgınlar gibi oynayıp şarkı söyledi

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine damga vurdu! Çılgınlar gibi oynayıp şarkı söyledi

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir'in konserine damga vurdu! Çılgınlar gibi oynayıp şarkı söyledi

Haberler.com / Betül Cirit - Magazin

Serenay Sarıkaya Mert Demir İstanbul Gibi Magazin Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat: Bir an önce neticelendirin

 Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

Tacikistan'da skandal görüntüler! Yetkililer başörtülü kadınları hastanelere almamaya başladı

 Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Cübbeli Ahmet AK Parti'de seçim yenilgisinin faturasını kesti: Mağlubiyetin sorumlusu Efkan Ala, derhal istifa etsin

Bakmadan Geçme

Mark Rutte kimdir? NATO'nun yeni genel sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli? 2024 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimler açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavları ne zaman? Öğretmen ataması mülakatları ne zaman başlayacak? SÖZLÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA ALES/2 geç başvuru tarihi en son ne zaman, nasıl yapılır? ALES/2 2024 başvuru ücreti ne kadar? İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? 26 Haziran baraj doluluk seviyesi nedir? Can Kıraç öldü mü, neden öldü? Can Kıraç'ın hastalığı nedir? Can Kıraç kimdir? Can Kıraç nereli? Can Kıraç kaç yaşında öldü? Sokak köpekleri uyutulacak mı, ne zaman? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak hayvanları açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak köpekleri için talimat! Cumhurbaşkanı sokak köpekleriyle ilgili ne talimat verdi? "Password Türkiye" ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Password Türkiye yarışmasının sunucusu kimdir? ŞOK AKTÜEL KATALOĞU 26-30 Haziran | ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Milli maç ne zaman? Türkiye milli maçı bugün mü? Türkiye-Çekya maçı ne zaman? Çekya-Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'ler! Çekya- Türkiye maçında kimler oynayacak? Arda Güler, Mert Günok, Semih Kılıçsoy kadroda var mı? 28 HAZİRAN BİM AKTÜEL KATALOG | 28 Haziran'da BİM'e hangi ürünler gelecek? Beren Saat kimdir? Beren Saat kaç yaşında, nereli, dizi ve filmleri neler? Beren Saat'in hayatı!
DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

DEM Partili Saliha Aydeniz, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title