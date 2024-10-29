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Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

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Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Galada güzelliğiyle büyüleyen Sarıkaya, kıyafetiyle de çok konuşuldu. Sarıkaya'nın mayo kesim tarzı ve 'külot modası'na uygun kıyafet seçimi, beğeni yağmuruna tutuldu. Ayrıca, Sarıkaya'nın Hande Erçel'le olan samimiyeti de gözlerden kaçmadı.

Son zamanlarda Mert Demir ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, New York'ta her yıldüzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'na katıldı. Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda bu kez Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısı kutlandı.

Suzan Sabancı, Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verilen gecede Serenay Sarıkaya'nın mayo kesim tarzı oldukça konuşuldu. Kıyafetiyle galaya damgasını vuran Sarıkaya, daha önce de külot modasına uygun seçimleriyle çok konuşulmuştu. Sarıkaya, yine bu trendden vazgeçmeyerek "külot modasına devam" dedirtti.

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın davette ödül alan Hande Erçel'le samimi olması dikkatlerden kaçmadı. Bir zamanlar Kerem Bursin'le sevgili olan iki güzel kadının yakınlığı görenleri şaşırttı.

Sarıkaya'nın o çok konuşulan kıyafeti:

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu

Serenay Sarıkaya, New York'taki galayı salladı, kıyafeti olay oldu
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Magazin

Serenay Sarıkaya Hande Erçel New York Ünlüler 3-sayfa Magazin Yaşam Moda

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Yorumlar (5)

Tevfik Yilmaz:

gereksiz başlik gereksiz haber ve oyuncu ...

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Melisa:

Tek derdim Serenay'ın ne giydiği zaten.Çok umrumdaydı.

8
0
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Orhan Özsoy:

Kilot partisi var galiba

6
1
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Murat Okumuş:

ABD yi sallarsin tabi tüm ABD erkeklerine malzeme vermiş sin ! sitelere gitmelerine gerek kalmamış sen ayaklarina kadar gitmişsin zaten

3
1
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JY:

HATUNDA CESARET VE ÖZGUVEN TAVAN YAPMIŞ FIRLAMIŞ UZAYA ÇIKMIŞ HAYRAN KALDIM.

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