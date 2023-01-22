Serenay Sarıkaya'nın ayakları sosyal medyayı salladı

Burak Deniz, Serenay Sarıkaya ve Mert Ramazan Demir'in başrolünü oynadığı Şahmaran dizisi, geçtiğimiz gün Netflix'te yayınlanmaya başladı. Dizinin bölümleri kısa sürede Twitter'da gündem olurken Sarıkaya'nın bir sahnede görünen ayakları sosyal medyaya damga vurdu.

AYAKLARI OLAY OLDU

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliği ile de hayran bırakan Serenay Sarıkaya'nın bir sahnede masada oturduğu pozu sosyal medyada paylaşıldı. Duruşun da verdiği etkiyle ayakları olduğundan daha büyük görünen Sarıkaya sosyal medyayı ikiye böldü. Güzel oyuncunun ayakları hakkında acımasız yorumlar yapan kullanıcılara diğer kullanıcılar tepki gösterdi.

ŞAHMARAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Öğretim görevlisi olarak Adana'ya giden Şahsu, yıllar önce annesini terk eden büyükbabası ile yüzleşme kararı alır. Bu yolculukta kendisini Şahmaran'ın soyundan gelen ve ismi Mar olan sıra dışı ve gizemli bir topluluk ortasında bulur. Aşkın ve bilgeliğin temsili olan Şahmaran efsanesine koşulsuz inanan Mar halkı, Şahsu'nun gelmesi ile tarihi kehanetin tamamlanmasını bekler. Büyükbabasının karşısına dikilip geçmişin hesabını sormak isteyen Şahsu ve Maran'ın yollarının kesişmesi ile her şey değişecektir.