Serenay Sarıkaya Eski Aşkıyla Fena Pişti Oldu!

İSTANBUL (Snob Magazin) - Bir dönem Serenay Sarıkaya ve Defne Samyeli ile yaşadığı aşkla magazin gündemini meşgul eden Cem Yılmaz, oyuncu Rüya Demirbulut'la yeni bir ilişkiye yelken açtı.

Yeni bir aşka yelken açan Cem Yılmaz'ın, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile pişti olduğu iddia edildi.

SERENAY SARIKAYA'NIN İSMİNİ DUYUNCA...

Gazeteci Orkun Ün, komedyen Cem Yılmaz'ın yakına arkadaşı müzisyen Can Şengün'ün Zorlu PSM'de başladığı "Can Şengün ile Sıkı Fıkı" programının Selami Şahin bölümüne, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'nın da izleyici olarak gideceğini öğrenince vazgeçerek geri döndüğünü ileri sürdü.

İŞTE O YAZI:

"Can Şengün, Cem Yılmaz'ın çok yakın arkadaşı. Can'ın ilk programına seyirci olarak giden, ikinci programına da konuk olan Cem Yılmaz, Selami Şahin'in konuk olduğu geceye de gelecekti. Hatta masası bile hazırdı. Ama Can'ı izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz'ın karşılaşmak istemediği biri vardı; Serenay Sarıkaya" diyen Ün, "Arkadaşı İbrahim Selim'le mekana gelen Serenay Sarıkaya'nın haberini alan Yılmaz, içeriye girmekten son anda vazgeçti. İddiaya göre kulise gitti, Can'a 'iyi sahneler' dedi ve sessizce mekandan ayrıldı."

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1992'de Ankara'da Ümran Seyhan ve Mustafa Sarıkaya'nın çocuğu olarak dünyaya geldi. Bir süre ailesiyle Antalya'da yaşayan Sarıkaya, 7 yaşındayken anne ve babasının ayrılmasından sonra babasının başka bir evlilik yapması üzerine annesiyle birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

O dönemde Antalya'da yaşayan ve İstanbul'da yaşama fikrinin korkutucu olduğunu da söyleyen Sarıkaya, annesine oyunculuk yapmak istediğini söylemesi üzerine İstanbul'a taşındılar. Lise eğitimini Antalya Saime Salih Konca Lisesinde tamamlayan Sarıkaya, üniversite eğitimini yurt dışında tamamlamak istemiş, ancak üniversite eğitimi almamıştır. Çocukken oyuncu olmayı düşünmeyen Sarıkaya, modellik yapmayı istiyordu.

Uzun süre voleybol oynadı ve bir dönem basketbolla ilgilendi. Ayrıca bir süre de tenis oynayan Sarıkaya, kariyeri öncesinde latin danslarıyla da ilgilendi. 15 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Gençler Güzellik Yarışması'na katılan Sarıkaya, yarışmada jüri özel ödülünü almasının ardından oyunculuk kariyerine başladı. Serenay Sarıkaya, Medcezir, Fİ, Lale Devri ve Peri Masalı gibi projelerde rol aldı.

SERENAY SARIKAYA ÖZEL HAYATI

1991 doğumlu olan Serenay Sarıkaya, 2022 yılı itibarıyla 31 yaşındadır ve bekardır. Serenay Sarıkaya bugüne kadar Çağatay Ulusoy, Cem Yılmaz, Kerem Bürsin ve Umut Evirgen gibi isimlerle aşk yaşadı.

CEM YILMAZ KİMDİR?

Cem Yılmaz (d. 23 Nisan 1973; İstanbul), Türk karikatürist, komedyen, stand-up sanatçısı, sinema oyuncusu, senarist, film yapımcısı ve yönetmenidir.