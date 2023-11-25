Seren Serengil... IŞIN KARACA'YA 'ÇİRKİN' GÖNDERMESİ!

Işın Karaca, 'şarkı söylerken çok bağırıyor' eleştirilerine sert yanıt vermiş ve "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" diyerek dekolte giyinen rakiplerine gönderme yapmıştı. Ünlü şarkıcıya Seren Serengil'den sert bir eleştiri geldi.

Bir televizyon programına katılan Işın Karaca, "Ses var bende, sesimi bir yere sığdıramıyorum, sen de vücut kullanıyorsun" sözleriyle dikkat çekmişti.

SERT TEPKİ

Işın Karaca'nın yorumunu gören Seren Serengil konuya hemen dahil oldu ve Karaca hakkında tartışma yaratacak sözler söyledi. Serengil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"SENİN MALZEME BU KADAR"

Ay Işın'cım ya sende olsa sen de kullanırsın da olamadığı için düşmansın güzel kadınlara... Sesinde iyi bir vokal sesi, bir şarkının her yeri bağırarak söylenmez sen iyi bir vokalistsin.

Ama şarkının bütününü söylediğinde insanlar çok kötü bir zenci gırtlak taklidi duyuyor ve bence bundan rahatsız oluyor. Şarkı söylemek bağırmak değildir.

Zaten her bağıran da şarkıcı değildir. Başarı olamadığına göre suçu Gülşen'de Sıla'da arama... Suçu kendinde arama senin malzeme bu kadar bununla mutlu ol.

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

"Gülşen aslan gibi şarkıcı, efsane bir söz yazarı. Sadece ben de kız annesiyim o da belirli bir normun içerisinde bu ülkeye göre hareket etmelidir diye düşünüyorum. Kızıma da bir et parçası olmadığını, beyniyle iş yapmayı öğretiyorum.

Bu söylediklerim lütfen cımbızlanmasın. Çünkü başkalarının totolarını konuşmaktan çok sıkıldım. Son kostümünü görmedim, telefondan uzak durmaya söz verdim o yüzden bakmadım iyi çalışmalar" açıklamasında bulunan Işın Karaca'nın sözleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuş, tansiyonu da yükseltmişti.