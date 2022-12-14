Seren Serengil'den Hadise'nin makyajsız pozlarına olay yorum: Kermit

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden düşmeyen başarılı şarkıcı Hadise, önceki gün sosyal medya hesabından makyajsız pozlarını paylaştı. Şarkıcının kısa sürede sosyal medyada gündem olan pozlarına yıldızının bir türlü barışmadığı Seren Serengil'den yorum gecikmedi.

HADİSE'Yİ KURBAĞA KERMİTE BENZETTİ

Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş'le evli olduğu dönemde Hadise ile yasak aşk yaşadığını ileri süren hatta geçtiğimiz haftalarda canlı yayında ikiliye ait olduğunu iddia ettiği mesajları ifşa eden Seren Serengil, Hadise'yi "Kurbağa Kermit" karakterine benzeterek "Kermit" yorumunu yaptı.

SEREN SERENGİL VE HADİSE ARASINDA NE OLMUŞTU?

Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, geçtiğimiz ay Hadise ve Reza Zarrab'ın yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Canlı yayında ikiliye ait olduğunu ileri sürdüğü mesajlaşmaları okuyan Serengil, Zarrab'ın Ebru Gündeş'le olan boşanma davasında yasak aşkı itiraf ettiği söylemişti.

HADİSE HAKKINDAKİ İDDİALARA TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Hadise ise hakkındaki iddialar için sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve RTÜK'ü etiketleyerek yaptığı açıklamada "Ben her şeyden önce bir kadınım, bir insanım. Ben bir buçuk senedir bir grup tarafından taciz ediliyorum, tehdit ediliyorum. Bu insanlara göre kaç kere hamile kaldım, kaç kere kürtaj yaptırdım. Geçtiğimiz günlerde göz doktorundan çıkarken bana yine kürtaj yaptırmıştır dedi bu grup. Bu insanlara göre metres oldum, bu insanlara göre bel altı ne geliyorsa aklınıza çoğuna maruz kaldım. Bu insanlar tarafından bana tam bir buçuk yıldır şantaj yapılıyor. İnsan diyorum ama insanlığa sığacak bir şey değil bu yaptıkları. Ben onlara ait bir malzeme değilim, ben bir insanım. Özel hayatıma resmen tecavüz ediyor bu insanlar. Şantaj, tehdit… Ben Hadise'yim diye rahatlıkla bunu yapabileceklerini mi düşünüyorlar? Ben artık buradan tüm kadınlara, adalet bakanımıza, adalet sistemimize sesleniyorum. Bu yapılan şantaj, tehdit resmen özel hayatıma tecavüz!" demişti.

Seren Serengil'in Hadise'yi benzettiği "Kurbağa Kermit" karakteri