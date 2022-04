Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'yu Şok Eden Karar!

'Söylemezsem Olmaz' programının sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto, sahne şovları ve iddialı kostümleriyle gündem olan popçu Gülşen'i, 'Lolipop' adlı şarkısı için verdiği pozlar nedeniyle eleştirdi.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Üç ismin kişisel hırs ve husumetle haber verme sınırını aşarak kendisine hakarette bulunduğunu iddia eden 45 yaşındaki Gülşen, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, korunma talebinde bulundu.

"KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI SÖZ KONUSU"

Dilekçede, "Davalılar, ülkenin halihazırda hiçbir problemi yokmuş gibi gerçek dışı beyan ve iddialarla, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde Gülşen'i gündemin birinci sırasına çıkarmaya çalışmaktadır. Davalılar, programın reytingini arttırmak uğruna gerçeğe aykırı bir şekilde Gülşen'in toplum önündeki itibarını sarsmaya ve kişilik haklarına saldırıda bulunmaktadır.

Gülşen'i hedef göstererek alenen hakaretlerde bulunan ve psikolojik şiddet uygulayan davalıların bu eylemine son vermesi için mahkemenizden tedbir kararı verilmesini istiyoruz" denildi.

MAHKEME GÜLŞEN'İ HAKLI BULDU

Tedbir talebini değerlendiren İstanbul Aile Mahkemesi, Gülşen'i haklı buldu. Mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto'nun bir ay süreyle şarkıcıya yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine hükmetti.

'ZORLAMA HAPİS' UYGULANABİLİR

Mahkeme, davalılar Bali, Arto ve Serengil'in tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapsi' uygulanacağını da kararında açıkladı.

Özge Eğrikar'ın haberine göre; üç sunucu kararla ilgili itiraz dilekçesi verdi. Ancak mahkeme, önceden verilen tedbir kararının yasanın amacına uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti.

GÜLŞEN KİMDİR?

Tam ismi Gülşen Bayraktar olan Gülşen, 29 Mayıs 1976 tarihinde dünyaya gelmiştir ve Türk şarkıcı, şarkı yazarıdır. Türkiye'de liste başı olan popüler şarkıları ile birlikte günümüz Türk pop müziğinin en çok dinlenen ve satan isimlerinden biri haline gelmiştir. Çapa'da doğup büyümüş olan Gülşen, Şehremini Anadolu Lisesi'ni bitirmiştir.

Lisenin ardından ise İstanbul Teknik Üniversitesi'nde konservatuvara girse de aynı esnada barlarda da çalıştığı için eğitimini yarıda bırakmıştır. 1995'te sahne aldığı bir barda keşfedilerek albüm teklifi alan isim Raks Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır.

1996 yılında ilk albümü Be Adam ile çıkış yaparak adından söz ettirse de evliliğine odaklanması sonucunda birkaç sene müzikal kariyerini geri plana atmıştır. 2004 yılında dördüncü albümü Of... Of... ile daha büyük bir çıkış yapmış ve aynı adlı hit şarkıyla hem Altın Kelebek hem de Kral TV Video Müzik Ödülü kazanmıştır. MÜ-YAP sertifikalı Yurtta Aşk Cihanda Aşk (2006) albümünden sonra satış başarılarını sürdürerek Beni Durdursan mı? (2013) albümüyle Türkiye'de yılın en çok satanı olmuştur, bunu senenin en çok satan ikinci albümü olan Bangır Bangır (2015) takip etmiştir.

"Yurtta Aşk Cihanda Aşk", "Bi' An Gel", "Yeni Biri", "Sözde Ayrılık", "Yatcaz Kalkcaz Ordayım", "Kardan Adam", "İltimas", "Bangır Bangır" ve "Bir İhtimal Biliyorum" şarkılarıyla Türkiye Resmi Listesi'nde haftalarca bir numarada kalmıştır.

Şarkılarının yanında müzik eleştirmenlerinden olumlu geri dönüşler alan şarkı yazarı kimliğiyle de öne çıkmış olan şarkıcı Gülşen, özellikle kariyerinin erken döneminden sonra kendi yazdığı şarkıları seslendirmeye başlamıştır ve meslektaşları için liste başarıları yakalayan pek çok hit şarkı hazırlamıştır. 2015' yılında YouTube'da en çok izlenen Türk şarkıcı olurken sonraki sene tek bir video klibi iki yüz milyonun üzerinde izlenmiş olan ilk Türk şarkıcı olma unvanına erişmiştir.

Gülşen, bugüne dek altı Altın Kelebek ve dokuz Kral Türkiye Müzik Ödülü dahil olmak üzere pek çok farklı ödül kazanmıştır.

GÜLŞEN'İN ÖZEL HAYATI

Türkiye'nin sevilen şarkıcısı Gülşen, 1997 ile 2000 yılları arasında Murat Varol ile bir evlilik yaptı. Daha sonra 2016 yılında son üç albümünün yapımcısı olan aranjör ve besteci Ozan Çolakoğlu ile dünyaevine girdi. İkilinin Azur Benan ismindeki çocuğu, Ocak 2017'de Şişli'de dünyaya geldi.