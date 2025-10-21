Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, siyah ve krem tonlarının hâkim olduğu 3+1 evinde yaşamından kesitler paylaştı. "Çılgın Bediş" dizisinde geçirdiği kazada ölümden döndüğünü söyleyen sanatçı, hayatını Yonca Evcimik'e borçlu olduğunu anlattı.

"Çılgın Bediş" dizisinde Necmi Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Selahattin Taşdöğen, siyah ve krem tonlarının hâkim olduğu 3+1 dairesinin kapılarınıKanal D ekranlarında yayınlanan Evrim Akın ile Ev Gezmesi programına açtı. Salonunda altı kişilik yemek masası, siyah sehpa, iki berjer ve krem kanepe bulunan Taşdöğen'in evi, sade ama zarif detaylarıyla dikkat çekti.

Duvarlardaki tablolar, ödüller ve eski dostlarıyla çekilmiş fotoğraflar, sanatçının geçmişinden bugüne uzanan bir anı galerisi oluşturdu. Program ekibiyle birlikte evi gezen Taşdöğen, dekorasyonu bekar evine benzetildi.

"YONCA EVCİMİK HAYATIMI KURTARDI"

Taşdöğen, "Çılgın Bediş" dizisinin çekimleri sırasında yaşadığı büyük bir kazayı ilk kez anlattı.

"Bir sahnede avizeye çarptım, yere düşüp bayıldım. Hastaneye kaldırıldım ama o an ölümle burun buruna geldim. Hayatımı Yonca Evcimik'e borçluyum. Beni başka bir hastaneye götürerek hayatımı kurtardı," dedi.

Usta oyuncu, kazanın ardından 15 gün hafıza kaybı yaşadığını, bu süreçte trajikomik anılar biriktirdiğini belirtti.

GÖRME KAYBI YAŞADI, SAHNEYİ BIRAKMADI

Sanatçı, Akçay'daki bir film setinde yaşadığı başka bir sağlık sorununu da paylaştı. "Işık kaynakları yüzünden 15 gün boyunca görme kaybı yaşadım. 'Dürüyenin Güğümleri'nde yıllarca 12 numara, 222 gramlık gözlükle oynadım," diye konuştu.

Tüm bu zorluklara rağmen sahne tutkusundan vazgeçmediğini, 58 yıldır tiyatroyla iç içe yaşadığını vurguladı.

AİLESİ VE MESAJI: "GENÇLER, TELEFONLARI BIRAKIN"

Dört kez evlenen Taşdöğen'in, ilk evliliğinden bir kızı, üçüncü evliliğinden bir oğlu ve dördüncü evliliğinden bir kızı bulunuyor. Çocuklarıyla iyi ilişkiler kurduğunu söyleyen sanatçı, özellikle kızı Yağmur'un resim yeteneği ve oğlunun güzel sanatlar eğitimi ile gurur duyduğunu ifade etti. Gençlere çağrıda bulunan Taşdöğen, "Telefon ve tablet bağımlılığı, hayal gücünü öldürüyor. Sanatla uğraşın, üretin, sahneden korkmayın," sözleriyle mesaj verdi.

SAHNE ONUN HAYAT TARZI

Tiyatroya ve sahneye olan sevgisini "yaşam biçimim" olarak tanımlayan usta oyuncu, "Benim için sahne nefes almak gibi. Işıklar yandığında ben yeniden doğuyorum," dedi. Selahattin Taşdöğen'in hem sanata olan bağlılığı hem de yaşama direnci, onu Türk televizyonlarının unutulmaz yüzlerinden biri yapmaya devam ediyor.