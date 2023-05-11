Seda Sayan, Kadir Doğulu'nun kadınlarla olan görüntüleri üzerinden eşine resti çekti: Cevap hakkı vermem

Geçtiğimiz sene Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, katıldığı canlı yayında Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi görüntülerinin hatırlatılması üzerine eşine resti çekti. Böyle bir yanlış anlaşılmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Sayan, "Beni o duruma düşürürse eşime cevap hakkı vermem. Bu benim kırmızı çizgimdir" dedi.

Genç eşi Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Eşiyle haklarında çıkan boşanma iddiasına cevap veren Sayan, Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu'nun samimi görüntüleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLURSA ÇAĞLAR'A SÖZ HAKKI VERMEM"

Bir yıl önce nikah masasına oturduğu Çağlar Ökten ile boşanma iddiasını yalanlayarak evlilik çok güzel gittiğini söyleyen Seda Sayan, eşini hiç kıskanmadığını söyledi. Sunucuların Kadir Doğulu'nun gece kulübünde kadınlarla samimi şekilde görüntülerinin çıkmasını hatırlatması üzerine resti çeken Sayan, şunları söyledi: "Kadir ve Neslihan'ı çok seviyorum. Çok yakıştırıyorum, çok şekerler. Gürültülü ortamlarda bazı hareketler çok yanlış anlaşılabiliyor. Bence öyle olmuştur. Kadir 'dinliyorum' dediyse doğrudur. Bize gelirsek de eşim bensiz kulübe gidemez. Ben de onsuz gidemem. O erkek grubuyla gidiyorsa ben kadın grubuyla gidiyorsam da bir şey olduğunda Çağlar'a söz hakkı vermem. O da bunu biliyor. Bana böyle şeylerle gelinmemeli. Benim üzülmeme meydan vermemeli. Ben de onu üzmemeliyim. Bunun konusu bile insanı irite ediyor."

"AVCI KADINLAR MUTLULUĞU BOZMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

"Genelleme yapmayayım ama kadınlar çok avcılar. Kocalarınıza dikkat edeceksiniz bacım. Avcı kadınlar sizin yuvanızın dirliğini ve mutluluğunu bozabilmek için her şeyi yapabilir. Kocalarınıza 'bensiz bir yere gidemezsin, gittiğinde de bunun sorumluluğunu al. Başına da bir şey gelirse karşılığını verme, cevap hakkın yok' diye. Bu benim kırmızı çizgimdir, eşim de biliyor. Beni bu duruma düşürme. En güzeli benimle el ele gez. Avcı kadınları gözünden tanırım, o enerjiyi alırım. Benim kocama bakan önemli değil, benim kocamın baktığı yer önemli. Kocasıyla alakası olan her kadın bu enerjiyi hisseder."