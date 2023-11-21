Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan estetik operasyon geçirdi

Seda Sayan'ın ablası Nursel Sayan, geçirdiği estetik operasyon sonucu yüzünde deformasyon olan bir müdahale için bıçak altına yattı. Doktorun paylaştığı öncesi ve sonrası görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçirdiği estetik operasyonlarla çok konuşulan Seda Sayan'ın bu kez seneler önce yapılan yanlış müdahale sonucu yüzü deforme olan ablası Nursel Sayan bıçak altına yattı.

Nursel Sayan'ın doktoru öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medya hesabından şu notla paylaştı:

"Sevgili Seda Sayan kıymetli ablası Nursel Hanım'ı emanet etti. 'Hocam ablam 3 yıl önce bir operasyon geçirdi, talihsizlik oldu gözleriyle ilgili, 3 yıldır siyah gözlükler ile dolaşıyor, hem onu hem de yüz gençleştirme yaparsanız mutlu olurum' dedi. 'Memnuniyetle' dedim."

"Aslında iyileştikten sonra paylaşım yapmak istiyordum Nursel Hanım'ın son halini. Fakat çok yoğun merak ediyoruz lütfen erken dönemini paylaşın merak ediyoruz istekleri geldi.

'Ne dersin Nursel Hanım ameliyattan 15 saat sonraki görüntünü paylaşmamı ister misin?' dedim. 'Olur hocam hiç problem değil ben çok memnunum' dedi."

İşte Nursel Sayan'ın son hali

Doktorun paylaşımı sonrası Nursel Sayan'ın son halini görenler tanıyamadı, sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.