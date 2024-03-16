Seda Sayan, boşanma söylentilerini yalanlayarak sitem etti

2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan, boşanacağı iddiasıyla gündeme geldi.

"SİZE İÇTEN BİR SÜRÜ KÜFÜR EDİYORUM"

Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan Seda Sayan, evlendikten sonra isminin yanına gelen Ökten soyadını resmi işlemlerde yaşadığı sorunlar nedeniyle mahkeme kararıyla kaldırttı.

Soyadını sildirmesi üzerine boşanma iddialarıyla gündeme gelen Sayan, Star TV ekranlarındaki programında isyan etti.

Çıkan boşanma iddiasını yalanlayarak ailelerin yalan haberlerden dolayı etkilendiğini söyleyen Sayan, "Yanlış anlaşıldı, hatta 'boşanıyorlar' ve benim evi terk ettiğim bile yazıldı. Öyle bir şey yok.

Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Hepimizin ailesi var. Bak bir sürü küfür ediyorum size içten. Rahatlıyorum. Yapmayın böyle şeyler. Bizim aramızda hiçbir şey yok.

Daha biz 2,5 yıldır beraberiz. 2'nci yılımızı kutlayacağız. Daha birbirimize öte git demedik. Ayrıca aşkımızı herkes görüyor. Bu aşktan ne istiyorlar? Yapmayın ya böyle şeyler. Öldünüz be" dedi.