Seda Fettahoğlu'nun kariyeri ve oyunculuk deneyimleri

Seda Fettahoğlu, Trabzon Anadolu Lisesi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olarak oyunculuk kariyerine başladı. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda ve birçok televizyon dizisinde rol aldı.

1979 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Seda Fettahoğlu Trabzon Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi.

2022'de mezun olan Fettahoğlu, tiyatronun yanında seslendirme de yapıyordu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda bünyesinde oyunculuk yapan Fettahoğlu kariyeri boyunca birçok oyunda rol aldı.

Seda Fettahoğlu, 'Çocuklar Duymasın' dizisinde 'Sultan' karakteriyle de kamera karşısına geçmişti. Fettahoğlu, 'Haluk' ve 'Meltem'in dünürü, 'Havuç'un ise kayınvalidesi olarak izleyicinin karşısına çıkmıştı.

Oyuncu ayrıca, 'Çatı Katı', 'Sihirli Annem', 'Dolunay', 'Savcının Karısı' ve 'Koçum Benim', 'Yalan Dünya' ve 'Komedi Türkiye' gibi yapımlarda da rol almıştı.