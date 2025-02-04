Seda Bakan, o markanın etkinliğine gidince tepki çekti: Takipten çıkıyorum

Son dönemde rol aldığı Esas Oğlan dizisiyle gündeme gelen Seda Bakan bir içecek markasının davetine katıldı. Sosyal medya hesabında etkinlikten paylaşım yapan Seda Bakan'a takipçileri tepki gösterdi.

Hem rol aldığı projelerle hem de özel hayatıyla dikkat çeken isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Seda Bakan, bu kez katıldığı etkinlikle gündeme geldi.

Bakan, ünlü bir içecek markasının davetine gitti. Etkinlikten fotoğraflar paylaşan ünlü isim, markanın İsrail'i desteklemesi nedeniyle beklemediği bir tepki gördü.

Takipçileri, Bakan'a "Anne olarak size hiç yakışmadı zulmedenlerle beraber olmak çok üzücü", "Çok şaşırdım bu markanın reklamını yapmanıza maalesef takipten çıkıyorum sizi" gibi yorumlarda bulundu.