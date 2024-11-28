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Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı

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Son olarak Hadise, Şükrü Özyıldız ve Serhat Teoman'ın yer aldığı 'Esas Oğlan' dizisi ile gündemde olan Seda Bakan'ın dizideki sahneleri müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Bu yasağa tepki de gösteren Seda Bakan yine çok cesur paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncu tülden elbisesiyle katıldığı özel geceden peş peşe pozlar verdi. Seda Bakan'ın pozlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Son dönemde adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Seda Bakan son olarak yakın arkadaşı Hadise ile rol aldığı 'Esas Oğlan' dizisindeki sahneleriyle gündemde. Dizinin yayınlanan tanıtımı fazla müstehcen bulunmuş ve TikTok'ta yasaklanmıştı. Seda Bakan bu duruma tepki göstermiş ve "Umarım bir gün kadın oyuncular da erkek oyuncular gibi ahlak bekçiliği ve mahalle baskısına maruz kalmadan hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü oyuncu şimdi de son pozlarıyla gündeme geldi. Özel bir davete katılan Seda Bakan tülden elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı

Derin göğüs dekoltesi ile bakışları üzerine toplayan Seda Bakan kombinini gold zincir kemeri ve gold ayakkabıları ile tamamladı.

YORUM YAĞDI

Seda Bakan'ın peş peşe paylaştığı iddialı pozlarına sosyal medyada; 'yine olay kadın', 'çok cesur', 'konuşmaya gerek yok kadın efsane' gibi yorumlar yapıldı.

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı

Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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