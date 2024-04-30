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Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

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Çocukları için baby shower yapmak yerine mevlit okutan Seda Bakan'ın katıldığı programda "Herkesten hediye beklemek ayıp değil mi? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al" demesi alkış topladı.

2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturan Seda Bakan, 2019 yılında Leyla'yı, 2022'de de Ela'yı kucağına aldı. Çocukları doğduktan sonra mevlit okutan Bakan'ın baby shower sözleri sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

"BİZİM KÜLTÜRÜMÜZE AYKIRI"

Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Seda Bakan, "Ben iki çocuğuma da 40 mevlütü okuttum. Ne o öyle herkesten hediye beklemek! Çok ayıp değil mi? Ben kimseye bana hediye getirin diyemem. Eksikleri ben mi göndereceğim? Bu bir kere bizim kültürümüze aykırı! Gelen zaten eli boş gelmiyor ki. Hediye listesi yapmaya gerek yok, insanlara zülm... Bence ayıp bir şey. Baby shower yapacağına git bebeğinin eksiklerini al. Ben o balonlara verilen paralara daha çok üzülüyorum. Cinsiyet partisi de yapmadım." ifadelerini kullandı.

Berfu Yenenler ise baby shower yapmayı mantıklı bulduğunu belirterek "Ben o kültürü hemen sahiplenirim! Çok pahalı! Ama doğru dolulukta gelmesi lazım kişilerin. Baby shower da zaten maliyetli oluyor" dedi.

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

SÖZLERİ ALKIŞ TOPLADI

Seda Bakan, sözlerinden dolayı kısa sürede X'te gündem oldu. Oyuncuyu sözlerinden dolayı kutlayan binlerce sosyal medya kullanıcısı "Seda tipik bir Türk annesi" ve "Hem görgülü hem de adetlerine bağlı bir kadın" yorumları yapıldı.

İşte o yorumlardan bazıları...

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

Seda Bakan'ın baby shower çıkışı ortalığı kasıp kavurdu! Yorum üstüne yorum yağıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Seda Bakan Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (11)

JY:

ARAP HAYRANLIGINDA SINIR TANIMAYAN TIPLER

8
248
yanıtYanıtla
Blackened:

Baby shower yapmak ne adeti ithal şeftali?

yanıt110
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Murat Olcer:

demekki sen kilisede vaftiz olmayı tercih ediyorsun. Allah islah etsin.

yanıt49
yanıt3
sinan çayırcı:

Biz müslümanız abi :) Elhamdulillah.

yanıt43
yanıt2
Vatandaşın biri:

Lan andaval baby shower Türk adeti mi?

yanıt5
yanıt0
Uğur:

Helal sana kadın seni seviyorduk dahada seviyoruz şimdi ????

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4
yanıtYanıtla
Serkan GÜNGÖREN:

BU KADINA HAYRANLIĞIM BOŞUNA DEĞİLMİŞ.

76
1
yanıtYanıtla
Omer Guran:

Tebrikler hayırlı evlatlar olurlar inşaallah. Evlatlarından yana hayır görür inşaallah.

19
0
yanıtYanıtla
esra ceylan:

Çok takdir ettim bende aynı fikirdeyim. Keşke ünlülerimiz hep böyle iyi örnekler sergileyebilseler, topluma iyi örnek olsalar.

0
0
yanıtYanıtla
Cenk kececioglu:

Cok dogru.

0
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