Şebnem Dönmez ve Bekir Aksoy, Yasak Elma dizisinden ayrılıyor

FOX TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yasak Elma'da iki ayrılık birden yaşanacak. Dizide Handan rolünü oynayan Şebnem Dönmez ve Engin'i oynayan Bekir Aksoy, projeye veda ediyor.

Başrollerini Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma'da iki ayrılık birden yaşanacak. 6 sezondur yayınlanan reyting rekortmeni dizide abi kardeşi oynayan Handan ve Engin kadrodan ayrılıyor.

PEŞ PEŞE AYRILIYORLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yasak Elma'da Engin rolüne hayat veren Bekir Aksoy projeye ansızın başına gelen talihsiz bir olay nedeniyle veda edecek. Kızı Kumru'nun sevgilisiyle birlikte olduğu sahnelerle dikkat çeken Handan'ı oynayan Şebnem Dönmez de projeden ayrılıyor. İkilinin önümüzdeki bölümlerde Yasak Elma macerasını noktalayacak.