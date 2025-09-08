Haberler

Savcılık incelemesi sürerken, Manifest'ten sessiz hamle

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlamalarıyla soruşturma başlatılan Manifest grubu ve kurucusu Tolga Akış, gün boyunca sessizliğini korudu. Ancak beklenmedik bir adım atan grup üyeleri ve Akış, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını silerek hayranlarını şaşkına çevirdi.

Müzik dünyasının dikkat çeken gruplarından Manifest, bu kez sahne performanslarıyla değil, haklarında başlatılan soruşturmayla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme sürerken, grup ve kurucusu Tolga Akış sessizliğini bozmadı ancak beklenmedik bir hamlede bulundu: X hesaplarını tamamen sildiler.

6 Eylül 2025 akşamı Beşiktaş'ta sahne alan Manifest grubu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Hayasızca hareketler" ve "Teşhircilik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatıldı.

Savcılık açıklamasında, konser sırasında toplumun ortak ahlak, edep ve haya anlayışına aykırı davranışlarda bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca bu davranışların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceği değerlendirildi. Kültürel değerlerin zedelenmesine sebep olabilecek eylemler olarak nitelendirilen olayın kamuoyunda yankısı büyük oldu.

SESSİZLİK VE ŞAŞIRTAN KARAR

Sabah saatlerinden itibaren herhangi bir açıklama yapmayan Manifest üyeleri ve Tolga Akış, günün ilerleyen saatlerinde beklenmedik bir adım attı. Grup üyeleri Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Sude Oktay, Mina Solak, Esin Bahat ile grubun kurucusu ve Big5 yarışmasının yaratıcısı Tolga Akış, X (eski adıyla Twitter) hesaplarını kapattı.

Bu karar, hem müzik camiasında hem de sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı. Takipçileri, grubun neden böyle bir yol izlediğini tartışmaya başladı.

GÖZLER MANİFEST'TE

Konserleri ve şarkılarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Manifest, ilk kez bu tür bir soruşturmayla karşı karşıya kalıyor. Grubun ve Tolga Akış'ın ilerleyen günlerde yapacağı açıklamalar merakla bekleniyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıender özden:

Kim ki bu toplumu hayasızlığa teslim ediyorsa Allah onun hakkından gelsin..

