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Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı

Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı
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Tahliye olduktan sonra eski hayatlarına geri dönen Dilan Polat ve Engin Polat'ın geçimlerini nasıl sağladığı ortaya çıktı. Konu hakkında açıklama yapan ailenin avukatı, "Evlerinde oturmaya devam edecekler, araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" dedi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat, 1 ay arayla tahliye edildi. Eski hayatlarına geri dönen çiftin geçimlerini nasıl sağladığı da öğrenildi.

"ARAÇLAR POLİS ARACI YAPILMADI"

Aramızda Kalmasın programına konuşan ailenin avukatı Sevinç Horoz, çiftin evlerinde oturmaya devam edeceklerini söyleyerek "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbir kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" dedi.

Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı

"YAKIN AKRABA DESTEĞİYLE GEÇİNİYORLAR"

Çiftin geçimlerini nasıl sağladıklarını ve kendi avukatlık ücretlerinin nasıl ödendiğini de açıklayan Horoz, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz. Aile, yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT: NASIL GEÇİNECEĞİMİZİ BİLMİYORUM

Instagram hesabını aktif şekilde kullanmaya başlayan Dilan Polat, bir takipçisinin "Size ait olan her şeyi geri alabildiniz mi?" sorusuna "Bize ait olan hiçbir şeyi alamadık. Mahkeme sürecimiz devam ediyor. Adalete sonsuz güveniyoruz. Araçlarımız bizde değil. Hepsi devletin bünyesinde. Şirketlerimiz de aynı şekilde. Geçim nasıl olacak bilmiyorum. Allah büyüktür. Çıktık ya bu bizim için her şeye bedel" cevabını verdi.

Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı

Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı

Şatafatlı hayatları geride kaldı! Polat aile, arkadaşlarının yardımıyla geçinmeye başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Engin Polat Dilan Polat Magazin

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