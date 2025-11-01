Şaşırtan görüntü! İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde

İstanbul'da bulunan özel bir üniversitenin öğrenci kulübü tarafından organize edilen etkinlikte bir dönem Kısmetse Olur isimli yarışmada boy gösteren Erol Yıldırım, söyleşi konuğu olarak ağırlandı. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Yıldırım'ın salona maketinin yerleştirilmesi ise şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Eğitim kurumlarında rol model olması gereken isimlerin kimler olduğu yeniden düşünülmeli" yorumlarıyla etkinliği eleştirdi.

Bazı öğrenciler organizasyonu "üniversitenin seviyesine yakışmayan bir tercih" olarak değerlendirirken, birkaç kişi ise etkinliğin sadece "mizahi amaç taşıdığını" savundu.