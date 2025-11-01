Haberler

Şaşırtan görüntü! İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde

Bir özel üniversitede düzenlenen etkinliğe, izdivaç programıyla tanınan Erol Yıldırım'ın davet edilmesi tepki çekti. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Yıldırım'ın söyleşiye katılması, "üniversitelerin ciddiyeti ve rol model seçimi" tartışmalarını alevlendirdi.

  • Erol Yıldırım, İstanbul'daki özel bir üniversitenin öğrenci kulübü tarafından düzenlenen söyleşiye konuk olarak katıldı.
  • Erol Yıldırım'ın salona maketi yerleştirildi.
  • Sosyal medyada bazı kullanıcılar etkinliği eleştirdi.

İstanbul'da bulunan özel bir üniversitenin öğrenci kulübü tarafından organize edilen etkinlikte bir dönem Kısmetse Olur isimli yarışmada boy gösteren Erol Yıldırım, söyleşi konuğu olarak ağırlandı. Öğrenciler tarafından alkışlarla karşılanan Yıldırım'ın salona maketinin yerleştirilmesi ise şaşkınlık yarattı.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, "Eğitim kurumlarında rol model olması gereken isimlerin kimler olduğu yeniden düşünülmeli" yorumlarıyla etkinliği eleştirdi.

Bazı öğrenciler organizasyonu "üniversitenin seviyesine yakışmayan bir tercih" olarak değerlendirirken, birkaç kişi ise etkinliğin sadece "mizahi amaç taşıdığını" savundu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
