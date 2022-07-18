Şarkıcı Teoman'ın "Her şeye üşeniyorum" sözler sosyal medyada viral oldu - Haberler

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Şarkıcı Teoman'ın "Her şeye üşeniyorum" sözler sosyal medyada viral oldu

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Nişantaşı'nda basın mensuplarıyla sohbet eden Teoman'ın "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum" sözleri sosyal medyada viral oldu. Teoman'ın açıklamasını gören binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Meğer ben Teoman'mışım" yorumunu yaptı.

Rock müziğinin başarılı sanatçılarından Teoman, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcının sözleri ise sosyal medyayı kasıp kavurdu.

ÇİÇEKLİ GÖMLEĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Koyu renkteki kıyafetleriyle hafızalara kazınan Teoman, bu sefer mavi renkteki çiçek desenli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Giyim tarzından sıkıldığını söyleyen şarkıcı, "Artık çok siyah giyince kendimden sıkıldım. Bunları giymek için kendimi zorluyorum" dedi.

Şarkıcı Teoman'ın 'Her şeye üşeniyorum' sözler sosyal medyada viral oldu

"HER ŞEYE ÜŞENİR OLDUM"

Teoman, muhabirlerin "Yeniden oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Çalışmaya üşeniyorum. Her şeye üşenir oldum. Herhalde yaşlılıkla ilgili bir şey bu. Bu dönemde sadece konser veriyorum, sadece o zevkli geliyor bana" cevabını verdi.

SÖZLERİ VİRAL OLDU

Şarkıcının "Her şeye üşeniyorum" sözleri ise kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Teoman'ın videosunu izleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı, "Teoman olduğumu öğrendim" paylaşımını yaptı.

İşte Teoman için yapılan bazı yorumlar...

Şarkıcı Teoman'ın 'Her şeye üşeniyorum' sözler sosyal medyada viral oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

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