Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum - Haberler

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Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Sibel Alaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ramazan ayında davul çalınmasından rahatsız olduğunu belirterek "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım?" dedi. Alaş'ın paylaşımı kısa sürede gündem olurken tepkiler de gelmeye başladı.

Adam, Fem ve Bende Hüküm Sür gibi şarkılarıyla yıllara damgasını vuran şarkıcı Sibel Alaş, sosyal medya hesabından Ramazan davulunun çalınmasından rahatsız olduğunu söyledi.

Twitter hesabından paylaşım yapan şarkıcı, "Neden her gece korkunç bir davul sesiyle uyanmak ve uzun süre o sese maruz kalmak zorundayım? Tamam, Ramazan davulu eski bir gelenektir ama alarmımızı kurup uyanabildiğimiz bu çağda gerçekten gerekli midir? Bazı şeyler zaman içinde ve zamana uygun şekilde değişmemeli midir?" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Sibel Alaş'ın paylaşımı Ramazan davulu için verdiği tepki kısa sürede gündem oldu. Alaş'ın paylaşımından rahatsız olan birçok sosyal medya kullanıcısı "Sabaha kadar çalan müzikten rahatsız olmuyorsanız yılda bir ay çalan davuldan da rahatsız olmayın" yorumu yaptı. Şarkıcıya tepkilerin yanı sıra destekler de geldi.

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Şarkıcı Sibel Alaş'tan çok konuşulacak çıkış: Her gece korkunç davul sesiyle uyanıyorum

Ecem Altan
Ecem Altan
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Ramazan davulcusu, Sibel Alaş, Ramazan, Magazin, Haberler

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Yorumlar (2)

idris Demirci:

Yarım asırdan fazla yaşım var. Hiç adını duymadım. Toplumsal değerlere saldırıp gündeme gelmek istiyor. Lütfen saygı

Cevap Yaz 19 30 Yayından Kaldır
metin:

İşin maneviyatı kalmadı davulcu para koparana kadar özellikle baş şişiriyor zillere basıyor kapında bekliyor. 3-5 lira veriyorsun beğenmeyip bir de tavır yapıyor.

Cevap Yaz 12 34 Yayından Kaldır
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