Şarkıcı Murat Kekilli, koruyucu aile olmak için başvuru yaptı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgelere giderek depremzedelere yardım eden şarkıcı Murat Kekilli, koruyucu aile olmak için başvuruda bulundu. Depremzede bir çocuğun koruyucu ailesi olmak istediğini söyleyen şarkıcı, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim" dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 45 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Şarkıcı Murat Kekilli de depremlerin ardında bölgelere giderek vatandaşlara yardım etti.

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN BAŞVURU YAPTI

Bu süreçte yaşadıklarını sık sık sosyal medya hesaplarından paylaşan Murat Kekilli, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için harekete geçti. Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Kekilli, "Depremzede birkaç çocuğu evlat edinmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na müracaat ettim. Belki inanmayacaksınız ama bu konuyla ilgili 300 bin kişinin üzerinde müracaat olduğu bilgisi geldi. Gel de bu milletle gurur duyma" ifadelerini kullandı.