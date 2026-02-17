Haberler

Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulunun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulunun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

İşte o isimlerin tamamı:

  • Hakan TUNÇELLİ
  • Murat DALKILIÇ
  • Kaan TANGÖZE
  • Murat CEVAHİROĞLU
  • Barış TALAY
  • Hakan KAKIZ
  • Kemal DOĞULU
  • Murat ÖZTÜRK
  • Murathan KURT
  • Nailcan KURT
  • Alihan TAŞKIN
  • Tolga SEZGİN
  • Ramazan BAYAR
  • Aygün AYDIN
  • Buse Görkem NARCI
  • İsmail HACIOĞLU
  • Furkan Koçan
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
Yasa dışı bahis operasyonunda 3 şirket ve 1 futbol kulübüne el konuldu

3 şirket ve bir futbol kulübüne el konuldu! İşte o takım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup

Putin'in hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı

80 bin TL'ye aldı, arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı

CHP'ye bir şok daha! Belediye başkanı apar topar İstanbul'a çağrıldı
12 ilde dolandırıcılık operasyonu! 60 kişi tutuklandı

Bu kez jandarma düğmeye bastı! 12 ilde onlarca kişi tutuklandı
Rusya'nın yeni hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup

Putin'in hamlesi Avrupa'yı alarma geçirdi! İki ülkeden ortak mektup
Gazeteci Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu'na yasak gelirse CHP'nin adayı Abdullah Gül olabilir

Abdullah Gül'le ilgili çok konuşulacak CHP iddiası
Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu yakında açılıyor

Türkiye'nin en büyük üçüncü stadyumu açılıyor