Şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulu gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında şarkıcı Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu, Kaan Tangöze ve Kemal Doğulunun da olduğu 17 kişi gözaltına alındı.
İşte o isimlerin tamamı:
- Hakan TUNÇELLİ
- Murat DALKILIÇ
- Kaan TANGÖZE
- Murat CEVAHİROĞLU
- Barış TALAY
- Hakan KAKIZ
- Kemal DOĞULU
- Murat ÖZTÜRK
- Murathan KURT
- Nailcan KURT
- Alihan TAŞKIN
- Tolga SEZGİN
- Ramazan BAYAR
- Aygün AYDIN
- Buse Görkem NARCI
- İsmail HACIOĞLU
- Furkan Koçan