Şarkıcı Melek Mosso'ya Musa Orhan'a hakaretten hapis istemiyle dava açıldı

Daha önce Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimlere dava açan Musa Orhan, bu sefer de cinsel istismar suçundan yargılandığı davada kendisiyle ilgili "Tecavüzcüleri koruyan sisteme yazıklar olsun" diyen Melek Mosso'dan şikayetçi oldu. Orhan'la uzlaşmayı kabul etmeyen şarkıcı için 2 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Batman'da intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Musa Orhan, bu süreçte kendisini eleştiren ünlü isimler hedef aldı. Daha önce Ezgi Mola, Hazal Kaya ve Farah Zeynep Abdullah'la davalık olan Musa Orhan, son olarak Melek Mosso'ya dava açtı.

MELEK MOSSO, EZGİ MOLA'YA DESTEK OLMUŞTU

Oyuncu Ezgi Mola'nın, Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektubunda kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği Musa Orhan'a "Tecavüzcü şerefsiz" diyerek hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada mahkum edilmesi tepkilere yol açmış şarkıcı Melek Mosso da sessiz kalmamıştı. Sosyal medya hesabından "Ezgi Mola yalnız değildir" etiketiyle paylaşım yapan şarkıcı "Tecavüzcüleri koruyan bu sisteme yazıklar olsun" ifadelerini kullanmıştı.

MUSA ORHAN, MELEK MOSSO'DAN ŞİKAYETÇİ OLDU

T24'te yer alan habere göre, Melek Mosso'nun paylaşımından rahatsız olan Musa Orhan, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada taraflar uzlaşamayınca Ankara Başsavcılığı, Mosso hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret' suçundan iddianame düzenledi.

HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede ifade veren Melek Mosso, Musa Orhan'ı doğrudan hedef almadığını belirtti. Paylaşımını, Orhan'a yönelik hakaret niteliğinde olduğu kaydedilen iddianamede Mosso'nun 2 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.