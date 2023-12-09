Şarkıcı İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı

Sarılınca Sana, Ellerimde Çiçekler, Neler Oluyor Bize ve Sarı Laleler gibi dillerden düşmen şarkılarıyla müzik piyasasına imzasını atan İlhan Şeşen, akciğer kanserine yakalandı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, bir süredir Bodrum'da yaşayan Şeşen, hastalığın ardından İstanbul'da tedavi altına alındı. Doktorları, Şeşen'in tedaviye olumlu yanıt verdiğinin müjdesini verdi. Şeşen'in daha önce de kansere yakalanarak kurtulduğu konuşulanlar arasında.

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

18 Haziran 1948'de Manisa'da doğan İlhan Şeşen, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı.1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında "Kavga" isimli bir kırkbeşlik plak çıkarttı.

AVUKATLIĞI BIRAKIP GRUP GÜNDOĞARKEN'İ KURDU

1983'te avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken'i kurdu. Grubun çalışmalarına ara verdiği dönemde, 1994 yılında "Aşk Haklı" isimli solo albümünü yaptı. TRT'ye "Gençler Haklı" isimli bir program hazırlayan Şeşen, 1995 yılında bu defa özel bir kanalda "Arka Pencere" isimli bir programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. "Amcam Burada" isimli bir de radyo programı hazırlayan İlhan Şeşen, TRT1'de yayınlanan "Cesur Kuşku" adlı dizide rol aldı.

BİRKAÇ DİZİDE ROL ALDI

İkinci solo albümü Neler Oluyor Bize'yi 2002 Ocak ayında sevenleriyle buluşturan İlhan Şeşen, albümün içindeki bütün şarkıları ve özellikle "Neler Oluyor Bize" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. 1,5 yıl aradan sonra Türk Pop Müziğinin amcası İlhan Şeşen, yeni solo albümü "Şimdi Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim?" ile sevenleriyle buluştu. Aynı dönemde TRT1'de yayınlanmakta olan "Mühürlü Güller" isimli dizide rol aldı. Dördüncü solo albümü "Aşk Yalan" ise Mayıs 2005'te müzik marketlerdeki yerini aldı. 2013 yılında "Gel" albümünü piyasaya çıkarttı. Ayrıca günümüze kadar "Aliye" "Annem" "Hayatımın Rolü" "Görüş Günü Kadınları" "Aşk Yalanı Sever" "Milat" ve "Paramparça" isimli dizilerde rol aldı.