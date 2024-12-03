Şarkıcı Ege'den 2+1 mütevazi evi ile ilgili itiraf

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla 90'lı yılların ses getiren isimlerinden olan ünlü şarkıcı Ege şimdi de 2+1 eviyle gündemde.

Evrim Akın ile Ev Gezmesi programının bu haftaki konuğu olan şarkıcı Ege apartman dairesindeki mütevazı eviyle adından söz ettirmeyi başardı.

2+1 evde tek başına yaşayan ünlü şarkıcının evi oldukça sade ve şık döşenmiş. Ünlü ismin salonunda kocaman bir kitaplık ve deri koltuklar bulunuyor. Şarkıcı Ege'nin salonunda yer alan enstrümanlar ve tablolar evin atmosferine sıcaklık katmış.

EVİ İLE İLGİLİ İTİRAF

Eviyle ilgili itirafta bulunan Ege, "Bir itirafta bulunayım. Ben buraya taşındığım an sevmedim ve 22 yıldır ev arıyorum. Ben ormana bakmayı daha çok seviyormuşum. Bu çevredeki en iyi evde oturuyorum. Sabah kalktığımda bir ormana bakar gibiyim." dedi.

Ege'nin mütevazi evi sosyal medyada da çok konuşuldu. Birçok kullanıcı Ege'nin imkanlarına rağmen sade bir hayat sürmesini takdir etti.