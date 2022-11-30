Şarkıcı Ebru Keskin, kamera önünde önce hipotermi geçirdi sonra boğulma tehlikesi

Sözü ve müziği kendisine ait olan Yoksun isimli şarkısının klibinde zor anlar yaşayan Ebru Keskin, kamera önünde hipotermi şokuna uğradı. Çekimlere kısa bir mola verilirken korku dolu anlar yaşayan şarkıcı, "Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç anlardı" dedi.

Genç şarkıcı Ebru Keskin, yeni şarkısı Yoksun'un klip çekimi için kamera karşısına geçti. Klibin yönetmen koltuğunda oturan Yusuf Can Özbilen güzel sanatçının "ev partisinde su patlaması" fikrini çok beğenerek çekim kararı aldı. Sadece, evinin eşyalarla birlikte su altında kalmasına kimsenin izin vermeyeceğini söyleyerek çekimleri dışarıda yapmaya karar verdi.

SOĞUKTAN ŞOKA UĞRADI

22:00 ile 07:00 sularında yapılan çekimlerde tankerler ile yağmur etkisi verildi. İlk set 6 derece soğukta dışarıda gerçekleştiği için Ebru Keskin şoka uğradı. Soğuktan dili tutulan ve konuşamaz durumda gelen şarkıcının yardımına ekiptekiler koştu. Ekip, sanatçıyı hemen sıcak bir alana götürüp kendisine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra normale dönen Ebru Keskin, henüz bitmeyen son iki kaydı da aldı ve seti bu şekilde başarıyla sonlandırdı.

BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

İngiltere'de yaşayan aranjör Kougray'ın aranjesini üstlendiği klipte felaketler bununla kalmadı. 2. set için iplerle 4 metre yukarıya asılan sanatçı, güvenlik korsesi sıkışınca boğulma tehlikesi geçirdi. Kısa bir molanın ardından bu seti de atlattılar.

"HAYATIM BOYUNCA YAŞADIĞIM EN KORKUNÇ ANLARDI"

Bir sonraki sahne, su altında geçecekti ama Ebru Keskin'in bedeni bu kadarını kaldıramayacak hale gelince sahne iptal oldu. Klip çekiminde ölümden dönen şarkıcı Ebru Keskin ise "Hayatım boyunca yaşadığım en korkunç anlardı. En zor geçen klip oldu. Ama değdi mi? Kesinlikle değdi" dedi.