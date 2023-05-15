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Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Magazin Haberleri

Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Zeynep Beşerler, oylar sayılırken yaptığı paylaşımla tepki çekti. Sonuçtan memnun olmayan Beşerler, "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla, yazık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de dün milyonlarca vatandaş, cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimi için sandık başına gitti. Seçimlere büyük katılım sağlanırken sandık sonuçları da gelmeye devam ediyor. Yaptığı paylaşımlarla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren oyuncu Zeynep Beşerler'in vatandaşlardan bahsederken "Gerizekalı" ifadesini kullanması tepki çekti.

"BU ÜLKE İÇİN BU KADAR GERİZEKALI FAZLA"

Rol aldığı dizilerdeki başarılı performansıyla çok konuşulan Zeynep Beşerler, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler arasında yer alıyor. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla. Yazık..." ifadelerini kullandı.

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

TAKİPÇİLERİNİ SİNİRLENDİRDİ

Beşerler'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. Oyuncu için "Üstten bakmayı bırakmadığınız sürece asla kazanamayacaksınız" ve "Seninle aynı düşünmeyen insana gerizekalı demek gerçek gerizekalılıktır" yorumları yapıldı.

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Sandıktan çıkan sonucu beğenmeyen Zeynep Beşerler, vatandaşa hakaret etti: 'Bu ülke için bu kadar gerizekalı çok fazla

Ecem Altan
Ecem Altan
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Zeynep Beşerler Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

ali tartan:

Sendeki belli ne olduğu

Cevap Yaz515Yayından Kaldır
GERÇEKÇİ...!!!!!:

Sanatı ile başarılı olamayanlar, seçimi bahane edip hakaretle gündem olmak istiyor, yazık ya bir insan bu kadar aciz olamaz , YAZIK

Cevap Yaz214Yayından Kaldır
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