Üye Girişi
Haberler

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

78 yaşındaki ünlü sanatçı Bette Midler, 40 yıllık evliliği hakkında konuştu. Midler, 1984'ten beri eşi Martin von Haselberg ile evli olduklarını ve ilişkilerinin başından beri ayrı yatak odalarında uyuduklarını açıkladı. Evliliklerini 'harika bir yolculuk' olarak tanımlayan Midler, birbirlerine çok fazla alan ve özgürlük verdiklerini, sürekli birbirlerinin üstüne gitmediklerini belirtti. Çiftin 1986 doğumlu Sophie adında bir kızları var. Midler, kızını 'en büyük başarısı' olarak görüyor.

78 yaşındaki sanatçı Bette Midler, 40 yıldır süren evliliğinin sırrını paylaştı. Midler, eşi Martin von Haselberg ile 1984'ten beri evli olduklarını ve ilişkilerinin başından beri ayrı yatak odalarında uyuduklarını açıkladı.

Entertainment Tonight'a verdiği röportajda Midler, "Kocam horluyor," diyerek bu durumu açıkladı. Çift, birbirlerini tanıdıktan sadece altı hafta sonra Las Vegas'ta evlenmişti.

Midler, evliliklerini "harika bir yolculuk" olarak tanımladı. "Hocus Pocus" filminin yıldızı, evlenme kararının "çok ani" olduğunu hatırladığını söyledi. Çift, bir Elvis taklitçisi tarafından evlendirilmişti.

Sanatçı, evliliklerinin uzun ömürlü olmasının nedenini şöyle açıkladı: "Birbirimize çok fazla alan ve özgürlük veriyoruz. Sürekli birbirimizin üstüne gitmiyoruz." Ayrıca dinlemenin ve uzlaşmaya açık olmanın da önemli olduğunu vurguladı.

Çiftin 1986 doğumlu Sophie adında bir kızları var. Midler, kızını "en büyük başarısı" olarak görüyor, ancak eşinin de bu konuda büyük katkısı olduğunu belirtiyor. "Kocam muhtemelen dünyanın en harika babası. Ben turnedeyken o ilgilendi. Kızımıza yabancı dil ve yemek yapmayı öğretti," dedi.

Bu açıklamalar, uzun süreli evliliklerin sırrı konusunda merak uyandırırken, ünlü çiftin farklı yaklaşımı dikkat çekiyor.

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıklamak

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıklamak

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıklamak

Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıklamak

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Bette Midler Bette Midler Ünlüler Aile İçi Şiddet Magazin Yaşam Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor

 Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi

Bakmadan Geçme

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE #128308 Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı il dışı atama kurası ne zaman, saat kaçta? YKS tercihleri ne zaman? YKS 2024 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Tuğba Şenoğlu yerine İlkin Aydın mı kadroya alındı? İlkin Aydın'ın sakatlığı bitti mi? Kamuda tek maaş dönemi başlıyor! Kamuda tek maaş ne demek? Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesinden mi uyarlandı? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? 26 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? TRT1, ATV, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV, NOW BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 26 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Tuğba Şenoğlu neden kadrodan çıkarıldı? Filenin Sultanları kadrosunda değişiklik! Tuğba neden yok? UEFA Ülke puanı sıralaması son durum || Ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? 26 TEMMUZ HAVA DURUMU || Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminleri 11 üniversiteye yeni rektör atandı! Hangi üniversitelere rektör atandı? PARİS OLİMPİYATLARI BAŞLIYOR MU? Paris Olimpiyatları'nda Türk sporcular ne zaman yarışacak? Paris Olimpiyatları'nda Fransız koşucunun açılış törenine başörtüsüyle katılmasına izin verilmedi! Olay ne, ne oldu? CUMA MESAJLARI || En güzel, anlamlı, kısa, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları MasterChef Türkiye ana kadroya giren 12. yarışmacı kim oldu? MasterChef kim kazandı?
Kuledeki 'şantaj' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin

Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
500

Yorumlar (1)

Bende Sarı Kırmızı Yeşil poşeti seviyorum:

Resimlerde renkler yok sanki ?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title