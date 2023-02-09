Sanatçı Aziz Taştan ve ailesi Adıyaman'daki depremde hayatlarını kaybetti

Adıyaman'da yaşayan 42 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan, eşi ile iki kızı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde büyük yıkımlara neden olan depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 6.7 ve 6.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edilirken 10 ilde de OHAL ilan edildi. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği depremlerde Adıyaman'da yaşayan Türk Halk Müziği sanatçısı Aziz Taştan ve ailesi enkaz altında kaldı.

HAYATLARINI KAYBETTİLER

Deprem sırasında Adıyaman merkeze bağlı Mimar Sinan Yeni Mahalle'sindeki evinde bulunan 42 yaşındaki sanatçı Aziz Taştan ile eşi Özgür, 15 yaşındaki kızı Nujin ve 5 yaşında Şirin göçük altında yaşamını yitirdi. Aile, dün Adıyaman Karapınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.