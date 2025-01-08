Şakir Paşa'nın gerçek torunu diziye konuk oluyor!

'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisine çok önemli bir konuk geliyor. 12 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümde Şakir Paşa'nın gerçek torunu da rol alacak.

Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş, Helin Kandemir ve Yağmur Başkurt gibi isimlerin yer aldığı "Şakir Paşa Ailesi Skandallar Ve Mucizeler" dizisi için Büyükada'daki köşkün aynısı olarak Kartal'da inşa edilen dekor, gece yarısı çıkan yangında küle dönmüştü.

Yangın nedeniyle yayınına ara verilen dizinin çekimlerine geçtiğimiz günlerde yeniden başlandı.

GERÇEK TORUNU GELİYOR

12 Ocak'ta seyirciyle yeniden buluşacak olan dizide Şakir Paşa'nın gerçek torunu yer alacak. Sina Koloğlu'nun haberine göre; Şakir Paşa'nın torunu, ünlü ressam Füreyya Koral'ın torunu.